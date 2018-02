Καλαφατάκης: «Μεγαλύτερη επιτυχία και από ότι αναμενόταν το All Star Game»

Aναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Καλαφατάκης για το ΕΚΟ All Star Game ‘18

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί έγινε μια προσπάθεια για το καλό του μπάσκετ, το φίλαθλο κοινό ευχαριστήθηκε την γιορτή και η ΕΚΟ είχε ανταποδοτικά οφέλη», τονίζει ο Γιώργος Καλαφατάκης, προπονητής μπάσκετ, παλαίμαχος παίκτης και την τελευταία διετία Υπεύθυνος Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ, κάνοντας τον απολογισμό του ΕΚΟ All Star Game ’18, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το διήμερο 10-11 του μηνός.

«Η επιστροφή του All Star Game στέφθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι αναμενόταν», επισήμανε ο Καλαφατάκης και υπογράμμισε ότι: «Μικροί και μεγάλοι φίλοι του αθλήματος έδειξαν ότι περίμεναν με λαχτάρα την επιστροφή του θεσμού».

- Ως άνθρωπος του μπάσκετ πως αξιολογείς την επιστροφή του All Star Game;

«Το All Star Game είχε λείψει από την Ελλάδα. Ήταν αναγκαία η επιστροφή του, γιατί είναι μια γιορτή για το μπάσκετ. Έχω πάρει μέρος σε All Star ως προπονητής και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας. Είχα συμμετάσχει στο τελευταίο All Star Game πριν την διακοπή του, το 2014 στα Χανιά. Θεωρώ ότι η επιστροφή του στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη από ότι αναμενόταν».

- Τι σε εντυπωσίασε περισσότερο;

«Το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Η συμμετοχή του κόσμου. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του αθλήματος έδειξαν ότι περίμεναν με λαχτάρα την επιστροφή του θεσμού. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσος κόσμος στις εξέδρες στην πρώτη ημέρα, όσο στο ΕΚΟ All Star Game ’18. Και όταν τελείωσε ο αγώνας της Κυριακής (11/2), ο κόσμος δεν έφευγε από το γήπεδο. Επιβεβαιώθηκε ότι η Πάτρα είναι μπασκετούπολη και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία».

- Όσοι συμμετείχαν έδωσαν, επίσης, τον καλύτερο εαυτό τους, έτσι δεν είναι;

«Πράγματι όλοι όσοι συμμετείχαν έκαναν το καλύτερο. Οι αθλητές, οι προπονητές, οι βετεράνοι, η «αφρόκρεμα» του ελληνικού μπάσκετ, που ήρθε στην Πάτρα και έδωσε ένα διαφορετικό «χρώμα» στην γιορτή, όσοι συμμετείχαν στα show, οι δύο παρουσιαστές, ο Γιώργος Λιανός και ο Μάικ Φουντεδάκης. Νομίζω ότι ο κόσμος πέρασε ωραία, γιατί δεν παρακολούθησε μόνο τους δύο αγώνες. Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο, μπορούσε να παρακολουθήσει την συναυλία των OtherView, τα show των Dunking Devils και των «Art of Soul», τις cheerleaders της Ζαλγκίρις Κάουνας κ.ο.κ.

Στο πλαίσιο του ΕΚΟ All Star Game ’18, έγιναν, επίσης, μια σειρά εκδηλώσεις, όπως το διήμερο σεμινάριο προπονητών, η ομιλία του Δημήτρη Γαργαλιάνου, αναπληρωτή καθηγητή των ΤΕΦΑΑ, οι επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα τα πρωιανά του Σαββάτου (10/2) και της Κυριακής (11/2). Όλοι οι συμμετέχοντες και οι εκδηλώσεις έβαλαν το... λιθαράκι τους για την επιτυχία του ΕΚΟ All Star Game ’18, που ήταν συλλογική».

- Οι προσδοκίες του χρυσού χορηγού ΕΚΟ, δικαιώθηκαν;

«Θεωρώ ότι οι προσδοκίες της ΕΚΟ, που είχε αποφασιστική συμβολή στην επιστροφή του θεσμού, δικαιώθηκαν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί έγινε μια προσπάθεια για το καλό του μπάσκετ, το φίλαθλο κοινό ευχαριστήθηκε την γιορτή και η ΕΚΟ είχε ανταποδοτικά οφέλη.

Η διοίκηση, το προσωπικό του ΕΣΑΚΕ, οι αθλητές και οι προπονητές στήριξαν την προσπάθεια για την αναβίωση του All Star Game, και προσωπικά θέλω να υπογραμμίσω την ανταπόκριση του Ομίλου του ΕΛΠΕ στις εισηγήσεις μου για υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων. Όπως ένας προπονητής δεν μπορεί να εφαρμόσει τις ιδέες του χωρίς την στήριξη της διοίκησης, έτσι και ένας υπεύθυνος Αθλητικών Δραστηριοτήτων μιας εταιρείας, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την υποστήριξη της διοίκησης.

Ο Πρόεδρος των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Στεριούλης, ο γενικός διευθυντής Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ρομπέρτο Καραχάννας και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της ΕΚΟ κ. Σωτήρης Αναστασιάδης ανταποκρίνονται πάντα στις εισηγήσεις μου στα δύο χρόνια που βρίσκομαι στον Όμιλο ΕΛΠΕ και τους ευχαριστώ.

Η ΕΚΟ εκτός από την χρυσή χορηγία του All Star Game ’18, στήριξε το σεμινάριο προπονητών, μοίρασε μπλουζάκια στο κοινό και στους δημοσιογράφους, ενώ γενικά στηρίζει τον αθλητισμό, είναι υποστηρικτής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, και συμμετέχει όπου είναι δυνατόν σε αθλητικές εκδηλώσεις».

- Πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέχεια στον θεσμό του All Star Game;

«Η συνέχεια είναι πρωταρχικής σημασίας και νομίζω ότι από τις τοποθετήσεις του κ. Καραχάννα φάνηκε η διάθεση της ΕΚΟ για να στηρίξει την συνέχεια του θεσμού. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές που συμμετείχαν στην διεξαγωγή του ΕΚΟ All Star Game ’18 έμειναν ευχαριστημένες. Μια επιτυχημένη... συνταγή, γιατί να μην συνεχιστεί»;