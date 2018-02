Η FIBA δικαίωσε τον Στρέλνιεκς στη διαμάχη με τη Μπουντιβέλνικ (pic)

Ο Λετονός γκαρντ αγωνίστηκε τη σεζόν 2013-14 στη Μπουντιβέλνικ Κιέβου, αλλά ακόμη υπήρχαν οφειλές προς το πρόσωπό του. Μετά από αρκετά χρόνια κι ενέργειες του ατζέντη του Γιάνις Στρέλνιεκς, ο αγώνας δικαιώθηκε.

Το δικαστήριο της FIBA αναγνώρισε τις οφειλές, δικαίωσε τον γκαρντ του Ολυμπιακού και πλέον η Μπουντιβέλνικ καλείται να τον ξεχρεώσει.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του Αρτούρς Καλνίτις, ατζέντη του παίκτη.

Janis Strelnieks has won his FIBA BAT case against BC Budivelnyk Kyiv.

— Artūrs Kalnītis (@ArtursKalnitis) 13 Φεβρουαρίου 2018