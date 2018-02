ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Το All-Star Game είχε λείψει, συγχαρητήρια σε όλους»!

Το All-Star Game επέστρεψε και άφησε αρκετό κόσμο ικανοποιημένο!

Μεταξύ αυτών, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία εξέφρασε την χαρά της για την διεξαγωγή του θεσμού στην Πάτρα και την πολυμελή εκπροσώπηση που είχε από παλαίμαχους και νυν παίκτες, αλλά και παράγοντες.

Φυσικά, οι «ασπρόμαυροι» δεν μπορούσαν παρά να είναι περήφανοι και για τις διακρίσεις του Αντώνη Κόνιαρη.

Η ανακοίνωση:

«Είναι αλήθεια ότι το All Star Game μας είχε λείψει και μετά την ολοκλήρωση ενός πολύ όμορφου διημέρου στην πόλη της Πάτρας χαιρετίζουμε την απόφαση του ΕΣΑΚΕ για την επιστροφή της γιορτής του μπάσκετ στην καθημερινότητά μας. Θερμά συγχαρητήρια για την άψογη διεξαγωγή του EKO All Star Game, σε όλους τους εμπλεκομένους και συμμετέχοντας από τον ΕΣΑΚΕ, τον ΠΣΑΚ, τους χορηγούς, αλλά και προσωπικά στον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ κ. Βαγγέλη Γαλατσόπουλο για τις όμορφες στιγμές μπάσκετ που προσέφεραν το προηγούμενο διήμερο.

O ΠΑΟΚ συμμετείχε στο EKO All Star Game που διεξήχθη στην Πάτρα, με μία πολυμελή αντιπροσωπεία. Με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος εκτέλεσε χρέη προπονητή στην ομάδα των All Time Stars (μέλη της οποίας ήταν ο Κώστας Χαραλαμπίδης, αλλά και οι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ Γιάννης Γιαννούλης, Ευθύμης Ρεντζιάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος), με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου που κοουτσάρισε (μαζί με τον Τσάβι Πασκουάλ του Παναθηναϊκού) την ομάδα των Greek Stars, τον μάνατζερ Τέλη Ζουρνατσίδη στην ομάδα των Greek Stars και των Rising Stars, τους αθλητές Βαγγέλη Μαργαρίτη (στην ομάδα των Greek Stars) και Αντώνη Κόνιαρη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Θοδωρή Καρρά, οι οποίοι ήταν μέλη της ομάδας Rising Stars και τον γυμναστή Παναγιώτη Βασιλείου στις ομάδες των All Time Stars και World Stars.

Αυτός που έκλεψε βεβαίως την παράσταση ήταν ο Αντώνης Κόνιαρης, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με δύο βραβεία ως νικητής στους διαγωνισμούς σε σουτ τριών πόντων τόσο μεταξύ των Rising Stars, όσο και στο All Star Game της Κυριακής».