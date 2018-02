To All Star Game των Σχορτσανίτη και Τσίλντρες

Ο ΕΣΑΚΕ συνέχισε τα αφιερώματα στα περασμένα All Star Game και σειρά είχε αυτό του 2010 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αναλυτικά το αφιέρωμα όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

«Τον Μάρτιο του 2010 το ελληνικό All Star Game ενηλικιώθηκε. Υπό το βλέμμα του φίλαθλου κόσμου του Ηρακλείου στα «Δύο Αοράκια» πέραν από την εξ ορισμού ξεχωριστή περίσταση αφού εκείνο ήταν το 18ο All Star στην ιστορία, είδαν δύο ρεκόρ που κρατάνε μέχρι και σήμερα. Το ρεκόρ παραγωγικότητας μιας ομάδας με τους 147 πόντους των Greek Stars και το ρεκόρ παραγωγικότητας ενός παίκτη με τους 42 του Σοφοκλή Σχορτσανίτη που έκλεψε την παράσταση και με το χορευτικό που έστησε με τον Τζος Τσίλντρες. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Πάτρας (10, 11 Φεβρουαρίου), το EKO ALL STAR GAME 2018.

Η ελληνική ομάδα με δίδυμο Μπαρτζώκα, Ζούρου στον πάγκο της έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κατάκτηση της νίκης και το έκανε με τρόπο εξίσου εύκολο με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς στην Ξάνθη. Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό καθώς έφτασε στην κορυφαία επιθετική επίδοση στην ιστορία των All Star Games σημειώνοντας 147 πόντους και διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν εκείνο του 1ου All Star του 1991 όταν οι ξένοι είχαν σημειώσει 133 πόντους.

Η ομάδα των Ελλήνων all stars ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πριν φτάσει στην επικράτηση με 147-114 επί της ομάδας των ξένων (με προπονητές τους Ντέιβιντ Μπλατ και Νέναντ Μάρκοβιτς) με τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη να το μετατρέπει σε προσωπικό show από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Από την παρουσίαση των ομάδων έδειξε τη διάθεση του με το χορευτικό που έκανε με τον συμπαίκτη του τότε στον Ολυμπιακό Τζος Τσίλντρες.

Κέρδισαν το χειροκρότημα με το χορευτικό τους ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης και ο Τζος Τσίλντρες

Ο «Big Sofo» όπως και τέσσερα χρόνια νωρίτερα στη Λάρισα, έδωσε μια προσωπική παράσταση σημειώνοντας 42 πόντους και δημιουργώντας νέο ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, καταρρίπτοντας εκείνο του Ζόραν Σάβιτς που είχε 31 το 1994.

Ο Σχορτσανίτης έφτασε στους 42 έχοντας απλησίαστα νούμερα: 1/2 βολές, 16/16 δίποντα, 3/5 τρίποντα για να πει μετά το παιχνίδι: «Οι προπονητές μου με χρησιμοποίησαν στο «4» και μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό σούταρα τόσα τρίποντα». Έφτασε στη «40άρα» μάλιστα με δύο απανωτά τρίποντα μετά από τα οποία στάθηκε μπροστά στον πάγκο των ξένων και τον Τσίλντρες κάνοντας ξανά ένα χορευτικό.

Αποθέωση για τον «Big Sofo»

Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε φτάσει από το ημίχρονο τους 30 πόντους και μετά από όλα αυτά ήταν λογικό να κερδίσει τον τίτλο του MVP για 2η φορά στην καριέρα του.

ΕΛΛΗΝΕΣ (Γ. Μπαρτζώκας - Ηλ. Ζούρος): Νικολαϊδης 13 (3), Σχορτσιανίτης 42 (3), Παπαδόπουλος 8, Παπαλουκάς 13 (1), Καϊμακόγλου 13 (1), Φώτσης 10 (2), Βουγιούκας 9, Παπαμακάριος 15 (5), Χαραλαμπίδης 8 (2), Καλαμπόκης, Πελεκάνος 16 (2).

ΞΕΝΟΙ (Ντ. Μπλατ - N. Μάρκοβιτς): Χάρις 2, Πέκοβιτς, Ερτσέγκ 6, Φράνσις 15, Τεόντοσιτς 7 (1), Νίκολας 16 (4), Τσίλντρες 8, Κλέιζα, Μπατίστ 17 (1), Χέισλιπ 4, Λούκας 13 (3), Μάιλς, Γκρέγκορι 16, Κάρτερ 10

Ο Χάρις πήρε τη ρεβάνς

Ένα χρόνο πριν του στέρησε τον τίτλο ο Ουίλ Ντάνιελς όμως στο Ηράκλειο ο Λανς Χάρις πήρε δικαιωματικά τη νίκη στον διαγωνισμό καρφωμάτων επικρατώντας του Γιάννη Ψαθά στον τελικό με τον Τζος Τσίλντρες να μένει εκτός σε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς.

Στο ρελαντί ο Νίκολας

Οι διαγωνισμοί καρφωμάτων «κλέβουν» τα επιφωνήματα θαυμασμού αλλά οι διαγωνισμοί τριπόντων αναδεικνύουν μεγαλύτερες κόντρες. Στα «Δύο Αοράκια» ο Ντρου Νίκολας δυσκολεύτηκε μόνο στον πρώτο γύρο. Πέρασε στον τελικό με 18 βαθμούς μαζί με τον Μάικλ Μπράμος που είχε 17 και με τους Μάκη Νικολαίδη (13), Μίλος Τεόντοσιτς (16), Κώστα Χαραλαμπίδη (16), Φώτη Βασιλόπουλο (15), Νίκο Κακλαμάνο (13), τον νικητή της προηγούμενης χρονιάς Δημήτρη Καραδολάμη (12) και τον νικητή της προηγούμενης μέρας στους «μικρούς» Κώστα Σλούκα (12) να μένουν εκτός τελικού.

Εκεί ο Νίκολας με 13 πόντους δεν δυσκολεύτηκε από τον Μπράμος που έμεινε μόλις στους οχτώ.

Καινοτομία στους «μικρούς»

Το παιχνίδι Βορρά-Νότου στους ανερχόμενους αστέρες εμφανίστηκε για τελευταία φορά την προηγούμενη χρονιά στην Ξάνθη. Στο Ηράκλειο έγινε αγώνας επίλεκτων κάτω των 20 και κάτω των 22 ετών, με την πρώτη ομάδα του Νίκου Λινάρδου να επικρατεί στα… σημεία της δεύτερης του Δημήτρη Πρίφτη με 91-89. Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στα ρόστερ των δύο ομάδων. Η πλειοψηφία εκείνων των παικτών αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο στη Stoiximan.gr League.

UNDER 22: Γιαννόπουλος 17 (1), Γιαννακίδης 8 (1), Καραγκιολίδης, Σακελλαρίου 2 Καλάθης 9 (1), Τσαϊρέλης 22, Αθηναίου 3 (1), Τσακαλέρης 4, Μπόγρης 16, Μαρίνος 2, Θεοδωράκος 6, Νίχλος.

UNDER 20: Παπανικολάου 32 (2), Χρυσικόπουλος 8, Αντωνάκης, Σλούκας 5, Παπαδάκης, Κασελάκης 3 (1), Παπαντωνίου 7, Μάντζαρης, Γιάνκοβιτς 12 (3), Παππάς 12 (1), Μούρτος 12 (2), Μαρούγκας.