Όταν ο Μάσεϊ «μεγαλούργησε» στην Αμαλιάδα! (pics)

Αναλυτικά το αφιέρωμα:

Το 16ο All Star Game είχε μία επιπλέον αξία. Έγινε τον Απρίλιο του 2008 σε μια περιοχή που μερικούς μήνες πριν είχε δοκιμαστεί από καταστροφικές πυρκαγιές, την Αμαλιάδα. Ο ΕΣΑΚΕ και ο ΠΣΑΚ είχαν πάει και εκείνη τη χρονιά, τη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ σε μια ακόμη περιοχή της περιφέρειας. Ο Τζερεμάια Μάσεϊ ήταν ο πρωταγωνιστής ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του και δείχνοντας διάθεση για μπάσκετ και… πειράγματα. Αμερικανική υπόθεση ήταν τα καρφώματα και ελληνική τα τρίποντα. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Πάτρας (10, 11 Φεβρουαρίου), το EKO ALL STAR GAME 2018.

Η Αμαλιάδα έγινε η 7η πόλη της ελληνικής περιφέρειας που φιλοξένησε τη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ ζώντας την ξεχωριστή βραδιά ενός All Star Game. Ο κόσμος της Ήλιδας αποζημιώθηκε στον απόλυτο βαθμό με όλα όσα έγιναν στο διήμερο 12, 13 Απριλίου. Στο «κυρίως πιάτο» οι ξένοι νίκησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 111-101 με το δίδυμο Γουντς-Μάσεϊ να κάνει θραύση. Με τον Ομπράντοβιτς και τον Χέρμπερτ στον πάγκο, οι ξένοι είχαν το πάνω χέρι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ας μην κατάφεραν να περιορίσουν τον Μπουρούση.

Η ελληνική ομάδα με προπονητές τους Γιαννάκη και Σκουρτόπουλο δεν απέφυγε την ήττα αφού οι ξένοι επιστράτευσαν… κάθε μέσο για να πάρουν τη νίκη. Στα highlight της βραδιάς, η στιγμή που ο Μάσεϊ τάπωσε τον Μπουρούση, όταν εκείνος εκτελούσε βολή για να προκαλέσει τα γέλια παικτών και θεατών. Ίσως αυτή η διάθεση του τότε Αμερικανού του Άρη για συμμετοχή με κάθε πιθανό τρόπο στη γιορτή της βραδιάς, να του έδωσε τελικά το προβάδισμα και τον τίτλο του MVP αντί του «ζεστού» Κίντελ Γουντς.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Πρίντεζης 3 (1), Βεργίνης 6 (2), Σπανούλης 14 (2), Περπέρογλου 6, Βασιλόπουλος 10, Διαμαντίδης 13 (1), Τσαλδάρης 8 (2), Ντικούδης 9 (1), Τσαρτσαρής 8, Τσιάρας 2, Μπουρούσης 18, Γιαννούλης 4.

ΞΕΝΟΙ: Γκράντι 5 (1), Μπατίστ 4, Ράιτ 3 (1), Κλιμαβίτσιους 9, Μάσει 19 (1), Κις 2, Γιασικεβίτσιους 9 (2), Γκριρ 7 (1), Νιούλεϊ 2, Ουίνστον 9 (1), Γουντς 28 (2), Σι 14.

Τα καρφώματα έγιναν θρίλερ

Πέραν από το ότι εξελίχθηκε σε κόντρα «αιωνίων», ο διαγωνισμός των καρφωμάτων είχε χροιά θρίλερ. Ο Γουντς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό κέρδισε τον τίτλο στα… σημεία έναντι του Κένεντι Ουίνστον αφού είχε 95 βαθμούς και ο παίκτης του Παναθηναϊκού 94. Νωρίτερα είχαν κάνει την προσπάθεια τους ο Γιώργος Πρίντεζης ως παίκτης και πάλι πια του Ολυμπιακού, ο Αμάρα Σι της ΑΕΚ, ο Τζερεμάια Μάσεϊ του Άρη και ο Βαγγέλης Μαργαρίτης που τότε αγωνιζόταν στο Περιστέρι.

Στον διαγωνισμό των τριπόντων ο «σεσημασμένος» Μάκης Νικολαίδης πιστοποίησε τη μοναδική ικανότητα του πίσω από τη γραμμή. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να βρίσκεται ακόμη και σήμερα, στην 6η θέση της σχετικής λίστας της Basket League.

Ο τότε γκαρντ του Αιγάλεω πήρε τον τίτλο με 17 βαθμούς έναντι 16 του Νίκου Κακλαμάνου των Τρικάλων. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός τελικού οι Νιούλεϊ, Τσαλδάρης, Σάκοτα και Γιάνκοβιτς.

Βόρειοι και Νότιοι

Στην πρώτη μέρα του διημέρου εκείνου του Απρίλη του 2008, ο αγώνας των ελπίδων παρουσίασε το μικρότερο ενδιαφέρον από κάθε άλλη φορά. Η ομάδα του Νότου με το δίδυμο Ιτούδη και Χουγκάζ στον πάγκο, κυριάρχησε ολοκληρωτικά για να φτάσει για 4η συνεχόμενη χρονιά στη νίκη επί εκείνης του Βορρά των Σφαιρόπουλου, Πρίφτη με 93-69. Πολυτιμότερος παίκτης πάντως αναδείχτηκε ο Δημήτρης Καραδολάμης του Άρη.