Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το All Star Game

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το ΕΚΟ All Star Game επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια διακοπής, στην Πάτρα και στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου. Η πώληση των εισιτηρίων για την 22η διοργάνωση της «γιορτής» του επαγγελματικού μπάσκετ αρχίζει σήμερα (31/1).

Τα εισιτήρια πωλούνται:

* Ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα viva.gr (link: https://www.viva.gr/tickets/sports/gipedo-dimitrios-tofalos/all-star-pat...) και το site www.athinorama.gr

* Από τα Viva spot (600 σε όλη την Ελλάδα - Μedia Markt - 7spots - Reload Stores - VivaKiosk - Τεχνόπολη - Ευριπίδης

* Τηλεφωνικά στο 11876 (Χρέωση από σταθερό: 0,96€ / λεπτό και από κινητό: 1,09€ / λεπτό)

* Και από τα γραφεία της ΚΑΕ Προμηθέας (Κανακάρη 136 – 5ος όροφος, πλατεία Αγίου Γεωργίου Α’, Πάτρα) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-18.00, και Σάββατο 10-13.00.

Η είσοδος για τους αγώνες του Σαββάτου (10/2), το All Star Game Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ώρα έναρξης τις 16:00) και το All Star Rising Stars – All Time Stars (18:00), θα είναι ελεύθερη.

Η γενική είσοδος για τις εκδηλώσεις της Κυριακής (11/2) που θα αρχίσουν στις 17:00, με τον αγώνα Greek Stars – World Stars να ακολουθεί στις 18:00, έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Οι θέσεις για τα ΑμεΑ στον αγώνα της Κυριακής (11/2) είναι περιορισμένες, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Οργανωτική Επιτροπή του All Star Game ’18 στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2107565503-4.