Γαλατσόπουλος: «Το comeback μιας μπασκετικής γιορτής»

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ

«Ήταν η επιθυμία των φιλάθλων και των ΚΑΕ που μας οδήγησαν στην απόφαση να γίνει ξανά το παιχνίδι που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι» δήλωσε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος και συνέχισε:

«Το All Star Game δίνει το αληθινό μήνυμα του μπάσκετ, το οποίο είναι παιχνίδι, χαρά και γιορτή». Όσο για την επιλογή της Πάτρας για την φιλοξενία του διημέρου (10-11/2) εξηγεί ότι: «Η Πάτρα, είναι η πόλη που έχει «αγκαλιάσει» το All Star Game περισσότερο από κάθε άλλη».

- Γιατί ο ΕΣΑΚΕ σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ αποφάσισαν την διεξαγωγή του All Star Game μετά από διακοπή τεσσάρων ετών;

«Ήταν η επιθυμία του φίλαθλου κοινού και των ΚΑΕ που μας οδήγησαν στην απόφαση να γίνει ξανά All Star Game ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Τα μηνύματα που παίρναμε από τον κόσμο και ειδικά από τους μικρούς φίλους του αθλήματος ήταν ότι ήθελε να ζήσει ξανά την ατμόσφαιρα της γιορτής και της χαράς, που προσφέρει στους φιλάθλους.

Όλες οι ομάδες ήθελαν να ζήσουν οι ίδιες, οι αθλητές και οι προπονητές τους αυτή τη φανταστική ατμόσφαιρα, που δημιουργείται όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος δεν έχει αυτοσκοπό τη νίκη αλλά την χαρά του αθλήματος. Έχουμε την ευκαιρία οι άνθρωποι του μπάσκετ να συναντηθούμε το διήμερο του All Star μακριά από το άγχος και τις αγωνιστικές σκοπιμότητες, να συζητήσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί με το φίλαθλο κοινό.

Σημαντική στην επιστροφή του All Star Game στην ελληνική μπασκετική πραγματικότητα είναι η συμβολή της ΕΡΤ, που θα μεταδώσει τηλεοπτικά τις εκδηλώσεις του διημέρου».

- Γιατί επιλέχθηκε η Πάτρα να φιλοξενήσει το All Star Game ‘18;

«Γιατί είναι η πόλη που έχει «αγκαλιάσει» τον θεσμό All Star Game περισσότερο από κάθε άλλη. Στην Πάτρα έχουν γίνει τέσσερις διοργανώσεις από τις συνολικά 21 και ήταν απόλυτα επιτυχημένες, ενώ η ανταπόκριση του κοινού ήταν πάντα «ζεστή» και συγκινητική. Είμαστε βέβαιοι ότι και αυτή την φορά οι τοπικοί σύλλογοι της «μπασκετούπολης» Πάτρας και οι φορείς της θα στηρίξουν τη διεξαγωγή του All Star Game και πως ο κόσμος της αχαϊκής πρωτεύουσας θα είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής του διημέρου».

- Ποιές είναι οι φιλοδοξίες σας για το All Star Game του 2018;

«Είναι σημαντικό ότι το All Star Game επιστρέφει στην μπασκετική ζωή της Ελλάδας. Το μήνυμα που δίνει το All Star Game είναι πως το μπάσκετ είναι παιχνίδι, χαρά και γιορτή. Δίνει το αληθινό μήνυμα του μπάσκετ, εκείνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και όλες τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου πλην του διημέρου του All Star Game.

Επιπλέον θα συνδυάσουμε τη διεξαγωγή του All Star Game ‘18 με ενέργειες κοινωνικής ευθύνης, που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο και την ευαισθησία του επαγγελματικού μπάσκετ. Οφείλουμε όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ να ανταποδίδουμε την αγάπη των φιλάθλων».

- Ποιό είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους φιλάθλους;

«Πρώτα από όλα καλώ τους φίλους του μπάσκετ να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο site του ΕΣΑΚΕ και ήδη μέσα στις πρώτες 3-4 ημέρες συμμετέχουν χιλιάδες φίλαθλοι, για την ανάδειξη των αθλητών και των προπονητών που θα αγωνιστούν στο All Star Game ‘18. Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, να γίνουν «μικροί προπονητές», για να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες να αγωνίζονται στην «γιορτή» του επαγγελματικού μπάσκετ και τους αγαπημένους προπονητές τους να τους καθοδηγούν.

Καλώ, επίσης, τους φιλάθλους της Πάτρας, της Δυτικής Ελλάδας και όλης της χώρας να έρθουν στο «Δημήτριος Τόφαλος» το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου για να διασκεδάσουν μαζί με τους πρωταγωνιστές τους αθλήματος και να περάσουν όμορφες στιγμές».