Τα συλλυπητήρια του ΠΑΟΚ για τον Φορτέ (pic)

«Αγαπητοί φίλοι, ο θάνατος του Φρεντερικ Φορτέ ήταν το χειρότερο νέο στις αρχές του νέου έτους. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας για την απώλειά του. Συναντήσαμε τον Φρεντερίκ τη δεκαετία του '90 ως αντίπαλο στο παρκέ και τον βρήκαμε ξανά πριν από τρία χρόνια ως έναν εξαιρετικό πρόεδρο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο Twitter προς τη Λιμόζ για τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου της.

Dear friends, this was the worst news at the beginning of the new year. We express our sincere condolences for your tremendous loss. We met Frederick in the ‘90s as an opponent on the court & we found him again 3 years ago as an exceptional president. R.I.P.

