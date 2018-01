Μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter, ο παίκτης των Θεσσαλών και πρωταθλητής με το Λούιβιλ το 2013 στο NCAA, έγραψε χαρακτηριστικά.

«Θα είμαι στο ΝΒΑ πριν φύγει το 2018!!»

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κέβιν Ουέαρ είχε σοκάρει την Υφήλιο με τον ανατριχιαστικό του τραυματισμό στο Final 4 του NCAA πριν από τέσσερα χρόνια, ο οποίος του στέρησε -ουσιαστικά- τη συμμετοχή στο draft του ΝΒΑ.

I will be in the NBA before 2018 is over!!

