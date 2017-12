Γιαννόπουλος: «Δεν κατηγορώ τη μαμά του Ντατόμε» (pic)

Όπως αποκάλυψε ο φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε, η μητέρα του δεν κατάλαβε ότι έβλεπε τον παίκτη του Ρεθύμνου δείχνοντάς της τα highlights του Γιαννόπουλου και του έκανε... παρατήρηση για τα μαλλιά του!

«Κάποια από τα highlights μου. Δεν κάνω πλάκα, έδειξα αυτά τα highlights στη μητέρα μου και μου είπε ότι είμαι καλύτερος με κοντό μαλλί! Αλήθεια νόμιζε ότι είμαι αυτός!», ήταν το σχόλιό του, συνοδευόμενο από το σχετικό βίντεο!

Αργότερα ήλθε και η απάντηση του 28άχρονου φόργουορντ...

«Δεν την κατηγορώ, πραγματικά προσπάθησες να μου μοιάσεις»!

Can't blame her, you really tried to look like me! https://t.co/GhTziyWJI1

— C Gia (@CherryJ31) 28 Δεκεμβρίου 2017