Η μάνα του Ντατόμε μπέρδεψε το γιο της με τον Γιαννόπουλο! (pic)

Η αλήθεια είναι πως οι δύο παίκτες μοιάζουν πολύ εμφανισιακά! Ειδικά όταν ο Ντατόμε είχε και το μακρύ μαλλί.

Άλλωστε, αρκετός κόσμος έχει αποκαλέσει τον Χάρη Γιαννόπουλο «Τζίτζι Ντατόμε της Ελλάδας», μετά την επιλογή του να αφήσει μακρύ μαλλί και μούσι.

Κάτι που... μπέρδεψε και την μητέρα του Ιταλού φόργουορντ, όταν της έδειξε υποτιθέμενα highlights του!

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο twitter, η μητέρα του δεν καταλάβε ότι έβλεπε τον παίκτη του Ρεθύμνου και του έκανε... παρατήρηση για τα μαλλιά του!

«Κάποια από τα highlights μου. Δεν κάνω πλάκα, έδειξα αυτά τα highlights στη μητέρα μου και μου είπε ότι είμαι καλύτερος με κοντό μαλλί! Αλήθεια νόμιζε ότι είμαι αυτός!», ήταν το σχόλιό του, συνοδευόμενο από το σχετικό βίντεο!

Some of my highlights

No kidding, I showed his highlights to my mom and she told me that I look better with... https://t.co/so2Iujx6k0

— Gigi Datome (@GigiDatome) 27 Δεκεμβρίου 2017