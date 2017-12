Το «ευχαριστώ» του Μίχαλου (pic)

Θέλω ειλικρινά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα μου έδειξε την αγάπη του και την αναγνώριση του για τα δυο και κάτι χρόνια που περάσαμε μαζί με οποιόδηποτε τρόπο μπορούσε.Ήταν μία περίεργη μέρα η σημερινή για μένα,δύσκολη άλλα και καινούργια συγχρόνως.Αλλά αν θέλεις να λές αυτά που θέλεις θα πρέπει να μάθεις να ακούς και αυτά που δεν θέλεις...Ολά καλά προχωράμε,γελάμε,συνέχιζουμε να δουλεύουμε με τον ευατό μας,και περιμένουμε το 18 για να κάνουμε restart και να ξαναπαίξουμε μπάσκετ.. Καλή χρονιά σε όλους και ένα συγνωμη στον αδερφό μου που του χάλασα την γιορτή χθες.. #nikosmixalos

