Αποχαιρέτησε Τρις ο ΠΑΟΚ (pic)

Αποχαιρετάμε και τον Brandon Triche, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΠΑΟΚ μαζί του. Τον ευχαριστούμε για την απολύτως επαγγελματική παρουσία του στην ομάδα και την προσπάθεια που έκανε όλο αυτό το διάστημα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Thank you Brandon, and wish you all the best to your career! #pamepaok #paok #paokfamily #paokbc #seeyouagain

A post shared by PAOK BC (@paokbasketball) on Dec 22, 2017 at 11:17pm PST