Η ομάδα των δυτικών προαστίων θα συμμετάσχει τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και παρουσίασε τα νέα αποδυτήρια του.

Εκτός από το ειδικό ντουλάπι για κάθε παίκτη, ξεχωρίζει και το πάτωμα με το σήμα του «Σίτι» ενώ αναφέρεται η φράση του Μάικ Σιζέφσκι, «Don’t worry about losing. Think about winning»!