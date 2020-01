Ο σπουδαίος κόουτς των Σπερς δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει το τραγικό περιστατικό που έχει σοκάρει τον κόσμο.

«Όλοι είναι συναισθηματικά φορτισμένοι με αυτήν την τραγωδία για τον Κόμπι. Όλοι μας ξέραμε πόσο σπουδαίος παίκτης ήταν, σήμαινε πολλά για το μπάσκετ», είπε χαρακτηριστικά ο Γκρεκ Πόποβιτς.

Gregg Popovich speaks on the tragic loss of Kobe Bryant.

(: @NBATV)

pic.twitter.com/207w7rhBgS

— theScore (@theScore) January 27, 2020