ΑΕΚ - Μπούργος: Ντεμπούτο με τα κιτρινόμαυρα ο Τσάλμερς! (pics & vid)

Μετά από περίπου 10 ημέρες στην «Βασίλισσα», ο Μάριο Τσάλμερς έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα, στο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα.

Ο Αμερικανός καταχειροκροτήθηκε από το κοινό μόλις πάτησε παρκέ στην πρώτη περίοδο, ενώ το BCL τον καλωσόρισε ξανά στην διοργάνωση, μετά την περσινή του θητεία στην Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Welcome back to the #BasketballCL Champ @MChalmers15!

https://t.co/vnvxUNcs0Y@AEKBCgr pic.twitter.com/Lm7sXVqpVf

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 13, 2019