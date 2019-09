ΜακΓκι σε Κλίπερς: «Όταν σας αποκλείσουμε στα playoffs, δεν θα χρειαστείτε photoshop» (pic)

Οι Κλίπερς πήγαν για ψάρεμα, χαλαρώνοντας λίγο καιρό πριν την έναρξη της σεζόν.

Τζορτζ, Λέοναρντ, Ουίλιαμς και Γκριν απόλαυσαν την μέρα τους μαζί με τους συμπαίκτες τους, όμως λίγες ώρες μετά ήρθε ο Τζαβέιλ ΜακΓκί για να... ανάψει την φωτιά πριν τα ντέρμπι που θα απολαύσουμε φέτος μεταξύ Λέικερς και Κλίπερς.

«Τέλεια, τώρα δεν θα χρειαστείτε photoshop όταν σας αποκλείσουμε από τα playoffs», έγραψε.

Μένει να δούμε αν οι Κλίπερς θα απαντήσουν με μήνυμα ή θα το κάνουν στο γήπεδο.

Perfect! Now we don’t have to photoshop this shit when y’all get knocked out the playoffshttps://t.co/r23skidhen

— JaVale McGoat (@lakeshow_wess) September 20, 2019