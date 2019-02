Ντιαλό: Κάρφωσε πάνω από τον Σακίλ Ο' Νιλ, θύμισε Βινς Κάρτερ και πήρε το βραβείο! (vids)

Εβαλε την μπλούζα του Σούπερμαν, έστησε τον Σακίλ Ο' Νιλ, πήδηξε από πάνω του και πήρε 5 10άρια. Mάλιστα κρεμάστηκε στη στεφάνη βάζοντας τον αγκώνα του μέσα θυμίζοντας Βινς Κάρτερ.

Ο Χαμιντού Ντιαλό χάρισε αρκετά εντυπωσιακά καρφώματα, αλλά αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό.

Στο τέλος, πήδηξε και πάνω από τον Quavo κερδίζοντας τον τίτλο, τον οποίο αφιέρωσε στη μαμά του.

Μετά τον συνεχάρη ο συμπαίκτης του Ράσελ Ουέστμπρουκ αλλά κι ο Φέλτον.

Hamidou Diallo shut it down! pic.twitter.com/RfOJJTxaO9

Russell Westbrook and Raymond Felton congratulating Hamidou Diallo after the win in the Slam Dunk Contest: pic.twitter.com/kURh8zQhMP

— Erik Horne (@ErikHorneOK) February 17, 2019