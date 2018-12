Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι πολύ άστοχος τον τελευταίο καιρό, όμως έχει αναλάβει δράση ο Πολ Τζορτζ.

Ο PG13 κάνει ματσάρες και είναι ο λόγος που οι Θάντερ βρίσκονται στην 3η θέση της Δύσης.

Κόντρα στους Κλίπερς είχε 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε άλλο ένα show/

Aπολαύστε τον

Paul George knocks down 5 3's, finishes with 33 PTS as the @okcthunder protect home court against LAC! #ThunderUp pic.twitter.com/NijMyc6Mq0

— NBA (@NBA) 16 Δεκεμβρίου 2018