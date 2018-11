Δεν σταματά τις «30άρες» ο Τζορτζ! (vid)

Πάει εξαιρετικά χωρίς τον Ουέστμπρουκ ο Πολ Τζορτζ.

Ο παίκτης των Θάντερ καθάρισε τους Σανς, αφού τελείωσε το ματς με 32 πόντους σε μια εκπληκτική εμφάνιση.

Μάλιστα αυτό ήταν το 3ο σερί παιχνίδι με 30+ πόντους. Δεν αστειεύεται ο PG13!

Paul George tallies 32 PTS (third consecutive 30+ point game) to fuel the @okcthunder win on the road! #ThunderUp pic.twitter.com/BYHyJtNzcy

— NBA (@NBA) 18 Νοεμβρίου 2018