Έρχεται φορτσάτος ο Ραντούλιτσα στο Ηράκλειο! (vid)

Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο Βελιγράδι και ταξιδεύει σήμερα (12/9) στο Ηράκλειο για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στα «Δυο Αοράκια» (13/9, 21:00).

Ο Σάλε μπορεί να υπολογίζει στον Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, ο οποίος μέτρησε 20.3 πόντους μ.ό. στο τρίτο «παράθυρο» της FIBA και αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρακέτα της δευτεραθλήτριας Ευρώπης.

