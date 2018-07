Ο θηριώδης σέντερ ύψους 216 εκατοστών επιλέχθηκε από τους Μάτζικ προκειμένου να «θωρακίσει» την ρακέτα τους.

Είναι μόλις 20 χρονών και φοίτησε μία μόνο χρονιά στο πανεπιστήμιο του Τέξας έχοντας 12,9 πόντους και 10,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Δείτε το συγκεντρωτικό βίντεο που ετοίμασαν οι Μάτζικ με τις πρώτες στιγμές του στη Φλόριντα.

Look back on @TheRealMoBamba's arrival in Orlando pic.twitter.com/vZJP4QbtDv

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 22 Ιουλίου 2018