Ευχές στον Πάου με... αναμνήσεις από την Αθήνα (vid)

Ο Ισπανός φόργουορντ των Σαν Αντόνιο Σπερς γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1980, στο προάστιο Οσπιτάλετ Ντε Λιομπρεγκατ, στα ανατολικά της Βαρκελώνης και ανήμερα των 38ων γενεθλίων του, το επίσημο κανάλι των Ολυμπιακών Αγώνων παρουσίασε τα highlights του Πάου στις τέσσερις συμμετοχές του στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Αποκορύφωμα, οι 37 πόντοι που πέτυχε στους Αγώνες της Αθήνας το 2004 κόντρα στην Κίνα!

Happy Birthday to Spanish basketball legend @paugasol!

To celebrate, here are his best ever matches from four @Olympics, including a 37-point display against China at Athens 2004 https://t.co/tPbvcTgdUl pic.twitter.com/unQPLxbiyg

