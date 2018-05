Ζήσε το παιχνίδι με το Gazzetta στο Βελιγράδι!

Τα ανοιχτά γήπεδα στο πάρκο Kalemegdan του Βελιγραδίου αποτελούν ιερό χώρο για τους Σέρβους. Η επιγραφή «Crvena Zvezda» στη μεταλλική πόρτα, το κόκκινο χώμα αντί παρκέ και το έμβλημα του Ερυθρού Αστέρα είναι εκεί για να θυμίζουν την θρυλική ομάδα που κατέκτησε 10 σερί πρωταθλήματα μετά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1946-1955) στο γήπεδο όπου γεννήθηκε το μπάσκετ στην ενωμένη Γιουγκοσλαβία! Ακριβώς απέναντι από την εξέδρα του ανοιχτού γηπέδου στέκει το Φρούριο του Βελιγραδίου που χώριζε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τη «βάρβαρη κεντρική Ευρώπη».

Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, οι Σέρβοι αποτίουν φόρο τιμής στο ένδοξο μπασκετικό παρελθόν τους. Σε αυτό το σημείο... μετακομίζει η μπασκετοπαρέα του gazzetta.gr και της EuroLeague Greece που είναι έτοιμη να κάνει πράξη το 'Ζήσε το παιχνίδι' και να μεταφέρει το κλίμα από το Final 4 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην επιβλητική Štark Arena το τριήμερο 18-20 Μαΐου! Μετά, λοιπόν, από τις διοργανώσεις της Μαδρίτης (2015), του Βερολίνου (2016) και της Κωνσταντινούπολης (2017), το κορυφαίο ελληνικό αθλητικό site θα έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση και στην πρωτεύουσα της Σερβίας, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες της διοργάνωσης που αναμένεται συναρπαστική και ιντριγκαδόρικη από κάθε άποψη!

Ο Βασίλης Σκουντής, ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο Γιάννης Ντεντόπουλος, ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Κωνσταντίνος Μελάγιες, ο Βασίλης Παπανδρέου και ο Βασίλης Τσίγκας βρίσκονται στο Βελιγράδι που θα φιλοξενήσει τις τέσσερις ομάδες που... επιβίωσαν από τον «μαραθώνιο» των 30 αγωνιστικών της regular season και από τη διαδικασία των playoffs. Η Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα παραταχθεί με όπλο τον ενθουσιασμό και την άγνοια κινδύνου με οδηγό το 1999, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει στόχο το repeat για πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα του, ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει να αποχαιρετήσει την Ευρώπη για το ΝΒΑ με τον τίτλο του πρωταθλητή και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει ως μεγαλύτερο αντίπαλο το «πρέπει» που τη συνοδεύει από το πρώτο ματς της χρονιάς.

Το gazzetta.gr ως Official Media Partner της Euroleague δεν ήταν δυνατό να απουσιάσει από το μεγάλο αθλητική ραντεβού αλλά ανυπομονεί να ζήσει το παιχνίδι με κάθε τρόπο! Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων αρχίζει την Πέμπτη 17/5 με τη συνέντευξη Τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων ομάδων και τις ανοιχτές προπονήσεις των ημιτελικών! Θα ακολουθήσει το «One Team Session & Ambassadors Exhibition Game» το πρωί της Παρασκευής 18/5 και φυσικά οι σπουδαίοι ημιτελικοί Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις & ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ρεάλ. Στο μεταξύ οι απεσταλμένοι μας θα σας μεταδώσουν live εικόνα και ήχο μέσω Facebook Live από το γήπεδο, μεταφέροντας το 'Ζήσε το παιχνίδι' στις οθόνες σας!

Το Σάββατο 19/5 το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του τελικού, τις ανοιχτές προπονήσεις, το International All-Star Game και το Gala της EuroLeague όπου θα βραβευτούν οι κορυφαίοι της σεζόν! Το τριήμερο κορυφώνεται το βράδυ της Κυριακής 20/5 με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού, με το gazzetta.gr να σας μεταφέρει από νωρίς ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο. Last but not least, η αγαπημένη σας Μπασκετοκουβέντα σε καθημερινή βάση από το Βελιγράδι.

Μια πόλη που έχει χαραγμένη την ιστορία της στους δρόμους και τα πράσινα τοπία πλάι στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης, τον Δούναβη και τον Σάβα. Η πρόσφατη Ιστορία που γράφτηκε στα Βαλκάνια με τους νατοϊκούς βομβαρισμούς ήταν αυτή που άλλαξε την στάση των κατοίκων του Βελιγραδίου απέναντι στη ζωή: Αυτή που την θέλει να συνεχίζεται κανονικά, και πλάι στα χαλάσματα να περπατούν άνθρωποι χαμογελαστοί, άνθρωποι που μετά τα «παθήματα» αποφάσισαν να απολαύσουν στο έπακρο την καθημερινότητά τους.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στο gazzetta.gr και να ακολουθήσετε την πιο... απλή συμβουλή: #ZiseToPaixnidi