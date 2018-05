Ρούμπιο: «Τίποτα δεν τελείωσε, είμαστε ακόμα στην αρχή»! (pic)

Οι «Μορμόνοι» δεν τα κατάφεραν στους ημιτελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ηττήθηκαν στο Game 5 από τους Χιούστον Ρόκετς και τον... εξωπραγματικό Κρις Πολ, γράφοντας τα τελευταία μέτρα μιας υπέροχης διαδρομής που κορυφώθηκε με τον αποκλεισμό των Θάντερ στον α' γύρο της postseason.

«Τίποτα δεν τελείωσε... Είμαστε ακόμα στην αρχή. Περιμένετε και θα δείτε... Τι απίθανη χρονιά! Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος για τους συμπαίκτες και το σταφ. Έμαθα πολλά και έκανα τεράστια πρόοδο ως αθλητής και ως άνθρωπος. Τώρα αρχίζουμε! Είχε πλάκα... Αυτή η ομάδα είναι ξεχωριστή. Τα λέμε σύντομα» ήταν το μήνυμα του Ρίκι Ρούμπιο.

It’s not over, this is just the beginning. Just wait and see. pic.twitter.com/0LudydSytX

What a year man, I couldn’t be more proud of my teammates and the whole staff. I’ve learned a lot and I made a big progress in my game and as a person too. Like I said before, we are just getting started. It’s been fun. I’m telling you, this group is special. See you soon.

— Ricky Rubio (@rickyrubio9) 9 Μαΐου 2018