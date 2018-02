Τα κρίσιμα καλάθια του Μπουρούση στο φινάλε! (vid)

Η εμπειρία μίλησε στο τέλος για την Εθνική!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυνηγούσε σχεδόν σε όλη την διάρκεια στο σκορ με την Μεγάλη Βρετανία και ήρθε ο Γιάννης Μπουρούσης για να την... ξεκολλήσει!

Ο αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» έβαλε δύο κρίσιμα καλάθια στο φινάλε του αγώνα κι έκτοτε όλα πήραν το δρόμο τους για τη νίκη (75-70).

Captain @Bourou30 takes over when it matters ! #FIBAWC #ThisIsMyHouse@HellenicBf

— FIBA World Cup (@FIBAWC) 25 Φεβρουαρίου 2018