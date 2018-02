'Οταν ο Μπουρούσης έλαμψε στην Ξάνθη! (pics)

Αναλυτικά:

Η Ξάνθη και το «Φ.Αμοιρίδης» φιλοξένησαν το 17ο All Star Game, εκείνο του 2009. Το φίλαθλο κοινό της ακριτικής πόλης έγινε μάρτυρας της μεγαλύτερης διαφοράς που σημειώθηκε ποτέ στα 21 ως τώρα, All Star Games αφού η ελληνική ομάδα νίκησε εκείνη των ξένων με 34 πόντους, διαφορά που «άγγιξε» και ένα χρόνο μετά. Ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής ενώ ο Δημήτρης Καραδολάμης και ο Ουίλιαμ Ντάνιελς ήταν οι νικητές των διαγωνισμών. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Πάτρας (10, 11 Φεβρουαρίου), το EKO ALL STAR GAME 2018.

Στο διήμερο 14, 15 Μαρτίου 2009 η Ξάνθη έβαλε τα γιορτινά της και έγινε ο 12ος διαφορετικός σταθμός των ελληνικών All Star Games. Η πόλη υποδέχτηκε με ζεστασιά τη γιορτή του μπάσκετ και το κλειστό «Φ.Αμοιρίδης» ήταν γεμάτο σε κάθε γωνιά του στη 2η μέρα του διημέρου όταν και έγιναν οι δύο διαγωνισμοί και βέβαια το παιχνίδι των επιλέκτων.

Η ελληνική ομάδα που αγνοούσε τη νίκη από το 2005 μετρώντας δύο ήττες και μία… ισοπαλία –εκείνη του 2006. Με τους Γιαννάκη, Σφαιρόπουλο στον πάγκο δεν είχε χαλαρή διάθεση απέναντι στους ξένους των Ομπράντοβιτς και Ματσόν. Με την τριάδα Μπουρούση, Παπαλουκά και Διαμαντίδη να κάνουν τα πάντα στο παρκέ, έφτασε στη νίκη με 127-93.

Ο Παπαλουκάς είχε 18 πόντους και έξι ασίστ, ο Διαμαντίδης 14 πόντους όσους και ο Γλυνιαδάκης αλλά ο Μπουρούσης κέρδισε δικαιωματικά τον τίτλο του MVP έχοντας 23 πόντους και οχτώ ριμπάουντ. Από την ομάδα των ξένων ξεχώρισε ο Μάικ Μπατίστ με 17 πόντους και εννιά ριμπάουντ.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Παπαλουκάς 18 (2), Φώτσης 11 (1), Μπουρούσης 23, Βασιλόπουλος 11 (1), Περπέρογλου 6 (2), Χαραλαμπίδης 3 (1), Τσαλδάρης 2, Παπανικολάου 2, Σπανούλης 11 (3), Μαυροκεφαλίδης 12, Διαμαντίδης 14 (4), Γλυνιαδάκης 14.

ΞΕΝΟΙ: Γιασικεβίτσιους 3 (1), Γκράντι 2, Μπατίστ 17 (1), Πέκοβιτς 8, Μπράιαντ 8, Χαλπερίν 9 (3), Κλαρκ 7 (1), Μάιλς 8, Νίκολας 7, Βούισιτς 10, Γκριρ 9 (1), Πάργκο 5 (1).

Τα έσπασε κυριολεκτικά ο Ντάνιελς

Στον διαγωνισμό των καρφωμάτων η κόντρα του Ουίλ Ντάνιελς με τον νικητή των επόμενων δύο διαγωνισμών Λανς Χάρις, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι δύο Αμερικανοί άφησαν εκτός τελικού τους Γκράντι και Κένταλ και παρότι δεν πήραν το άριστα από την κριτική επιτροπή, έδωσαν μια ενδιαφέρουσα «μάχη».

Ο Χάρις που αγωνιζόταν στον Κολοσσό H Hotels έκανε δύο ωραία καρφώματα αλλά το τρίτο του ήταν άκυρο. Κέρδισε το χειροκρότημα όμως όταν έβγαλε τη φανέλα του αφού από κάτω φορούσε μια δεύτερη, εκείνη του Στίβεν Σμιθ που λίγες μέρες πριν είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Νικητής αναδείχτηκε ο Ντάνιελς που αγωνιζόταν στην Καβάλα αφού με ένα κάρφωμα του στράβωσε το στεφάνι. Μπορεί να καθυστέρησε όλη την υπόλοιπη διαδικασία αλλά προσέφερε ένα από τα highlights του διημέρου.

Καραδολάμης Χ 2

Την προηγούμενη μέρα, ο Δημήτρης Καραδολάμης που αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, είχε κερδίσει τον διαγωνισμό τριπόντων των πιτσιρικάδων της Stoiximan.gr Basket League κι έτσι κέρδισε μια θέση και στον αντίστοιχο διαγωνισμό των μεγάλων. Εκεί η παρουσία του αποδείχτηκε πως μόνο τυπική δεν ήταν.

Ο Καραδολάμης με 22 πόντους στον τελικό νίκησε με άνεση τον Ισραηλινό σουτέρ Γιοτάμ Χαλπερίν που είχε 15. Νωρίτερα είχαν μείνει νοκ άουτ οι Νικολαίδης, Σούλτζε, Νίκολας, Μίχαλος και Τσαλδάρης.

Η απάντηση των Βόρειων

Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες, στην Ξάνθη ήταν η σειρά των Βόρειων ελπίδων για τη νίκη στο παιχνίδι της πρώτης μέρας. Με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη και κορυφαίους τους Παπανικολάου (MVP) και Ζάρα, επικράτησαν με 66-53 της ομάδας του Νότου που είχε στον πάγκο τον Μάνο Μανουσέλη.

ΒΟΡΡΑΣ: Καραδολάμης 4, Χρυσικόπουλος 7, Παπανικολάου 10, Γαλαζούλας 2, Μούρτος 5 (1), Γιαννακίδης 9 (1), Ζάρας 14 (3), Καραγκιολίδης 3, Σκορδίλης 3, Κακλαμάνος 3 (1), Καλαμπάκας 6.

ΝΟΤΟΣ: Μαρίνος, Νοέας 14, Δανάς, Γιαννόπουλος 5, Παπαντωνίου 9 (1), Αυγενικός 4, Σλούκας 6, Κανονίδης 3 (1), Καραθανάσης 2, Βεργίνης 7, Τζουτζιαράκης 2, Αντωνάκης 1.