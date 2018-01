Έφυγε ο Κιντ, γέμισε μπαλόνια το twitter των Μπακς! (pic)

Ο Τζέισον Κιντ αποτελεί παρελθόν από τους Μπακς, οι οποίοι θα έχουν στον πάγκο τους τον Τζο Πράντι κόντρα στους Σανς.

Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φαίνεται να είναι συντετριμμένος από αυτήν την είδηση.

Πάντως η απόλυση του Κιντ συνέπεσε με τα... γενέθλια της επίσημης σελίδας της ομάδας στο twitter με αποτέλεσμα να υπάρχουν μπαλόνια πάνω από την είδηση για τον πρώην προπονητή των «ελαφιών».

Oh no. It's the Bucks' Twitter birthday so when you go to their page they're celebrating. pic.twitter.com/V36vBUaq4L

— SB Nation NBA (@SBNationNBA) 22 Ιανουαρίου 2018