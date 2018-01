«Συνεχίζει στην Κίνα ο Ράις»! (pic)

Ο Ταϊρίς Ράις συμφώνησε με τους Shenzhen Leopards και θα παίξει μπάσκετ στην Κίνα,

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ ο παίκτης θα αμοίβεται με 150.000 δολάρια τον μήνα και θα προσπαθήσει να τη βοηθήσει στη συνέχεια του κινεζικού πρωταθλήματος.

Στους Leopards και ο Κιθ Λάνγκφορντ που είχε βγάλει μάτια στην περσινή Euroleague.

Former Euroleague star Tyrese Rice has left Barcelona's farm team and signed a $150,000 per month deal with the Shenzhen Leopards in China. pic.twitter.com/JBep6WtGQU

— David Pick (@IAmDPick) 12 Ιανουαρίου 2018