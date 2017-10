Μόνο η κορυφή στο μυαλό του Τσάβι Πασκουάλ! (pics)

Bwin Sports App – Εύχρηστη εφαρμογή για iphone και Android κινητά. (21+)!

«Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που είμαι εδώ και πάλι για τη συνέχιση αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας. Η πρώτη σεζόν της συνεργασίας ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη και πιστεύω πως αυτό θα συνεχιστεί και τη δεύτερη χρονιά» ανέφερε ο Καταλανός τεχνικός στην παρουσίαση για τη συνέχιση της συνεργασίας της «πράσινης» ΚΑΕ με την Mercedes Benz και συνέχισε:

«Οι στόχοι μας είναι οι ίδιοι, στόχος είναι να παραμένουμε πάντα στην κορυφή σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε. Η συνεργασία μας με τη Mercedes Benz μας βάζει και πάλι στη διεκδίκηση του στόχου, ας συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για τη διεκδίκηση της κορυφής κι όπως λέει και το μότο της Mercedes Benz, the best for nothing».

Από την πλευρά του, ο εμπορικός διευθυντής της ΚΑΕ, Αριστείδης Χριστόπουλος, είπε: «Είμαστε εδώ για τη συνεργασία του Παναθηναϊκού Superfoods με τη Mercedes Benz. Πρόκειται για μια συνεργασία κορυφαίων, με τη Mercedes Benz να είναι κορυφαία στο χώρο της αυτοκίνησης και τον Παναθηναϊκό την κορυφαία ομάδα μπάσκετ στην Ελλάδα και την πιο πετυχημένη στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια. Η πρώτη χρονιά της συνεργασίας μας ήταν πετυχημένη με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την κατάκτηση του Κυπέλλου. Η ανανέωση ήταν μονόδρομος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που και αυτή τη σεζόν θα βρίσκεται η Mercedes Benz δίπλα μας να εγγυάται την ασφάλεια και την άνεση στις μετακινήσεις των παικτών και της ομάδας. Οι στόχοι μας παραμένουν ίδιοι, να είμαστε στην κορυφή, και όπως λέει και το μότο της Mercedes Benz, the best for nothing».

Ο ομόλογός του στη Mercedes Benz, Νικόλας Πρέζας, υπογράμμισε: «Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να επισφραγίσουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εδώ στο σπίτι της Mercedes Benz Hellas που δραστηριοποιείται ως πολυεθνική εταιρία εδώ και 25 χρόνια στη χώρα. Η Mercedes Benz νιώθει πως είναι ένας ενεργός πολίτης που πρέπει να δραστηριοποιείται στην κοινωνική ζωή του τόπου και να μην σχετίζεται μόνο με την εμπορική της δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο πρέπει να είμαστε κοντά και συνδεδεμένοι με αυτό. Τι καλύτερο από το να συνδέσουμε τη δική μας δραστηριότητα με το μπάσκετ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η οποία μέσα από τους τίτλους που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια εκφράζει αυτό που εκφράζουμε κι εμείς. Τον υγιή ανταγωνισμό, αυτόν που δεν τον ενδιαφέρει μόνο η πρώτη θέση αλλά να αγωνίζεται με ωραίο και υγιή τρόπο για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».