Μάτζικ Τζόνσον: «Το κακό και το μίσος δεν μας σταματούν» (vid)

Λίγο πριν το παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς στο Λας Βέγκας ο Μάτζικ Τζόνσον έκανε δηλώσεις με πόνο ψυχής για τις στιγμές που έχουν συγκλονίσει ολόκληρη της Αμερική μετά το μακελειό στο Λας Βέγκας.

«Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση για εμάς», δήλωσε ο πρόεδρος των Λέικερς λίγο πριν το παιχνίδι της preseason κόντρα στους Θάντερ.

Παίζουμε αυτό το παιχνίδι, με βαριά καρδιά...

Την περασμένη Κυριακή, 58 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Εκατοντάδες ακόμα έχουν τραυματιστεί. Θέλουμε να προσευχηθούμε για τις οικογένειες που έχασαν έναν αγαπημένο και θέλουμε να τις στηρίξουμε. Επίσης ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς».

Τα χρήματα από τον αγώνα θα πάνε στα θύματα και τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη μετά το μακελειό.

«Θέλουμε όλοι να ξέρουν ότι το κακό και το μίσος δεν θα μας σταματήσουν από το να βρεθούμε στο Λας Βέγκας γιατί είναι μια σπουδαίο πόλη και ζούμε σε μια σπουδαίο χώρα».

Συνεχίζοντας ο Μάτζικ Τζόνσον τόνισε, «Δεν παίζει ρόλο τι χρώμα έχει το δέρμα σου, δεν παίζει ρόλο αν είσαι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος, πρέπει να ενωθούμε και να στηρίξουμε όποιον έχει ανάγκη, οπότε θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε γι΄αυτές τις οικογένειές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Μια οικογένεια που έχασε τον γιο της, ο οποίος ήταν τεράστιος υποστηρικτής των Λέικερς, βρέθηκε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων με στόχο να βγουν λίγο από το... μαύρο στο οποίο βυθίστηκαν και να δώσουν ελπίδα στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Ο νεαρός Quade χαμογέλασε ξανά.

Ο πατέρας τους είχε φροντίσει να αγοράσει εισιτήρια και για τους δύο γιους του ως δώρο στον αδικοχαμένο 20χρονο νεαρό που δυστυχώς δεν πρόλαβε να βρεθεί εκεί.

Οι Λέικερς φρόντισαν ο πιτσιρικάς να απολαύσει το παιχνίδι και να γνωρίσει τα είδωλα του με στόχο να χαμογελάσει ξανά.

Πριν από το παιχνίδι και οι δύο ομάδες έβαλαν μαύρα μπλουζάκια με το μήνυμα, «#VegasStrong».

Στόχος όλων όσων έχουν «πληγωθεί» από την τρομοκρατία είναι να παραμείνουν δυνατοί και ενωμένοι, ώστε το κακό να μην καταφέρει να κερδίσει την «μάχη».

Άπαντες στέκονται στο πλευρό εκείνων που θρηνούν και θα προσπαθήσουν να είναι δίπλα τους για να το ξεπεράσουν.

Magic Johnson addresses the crowd before tonight's game, and leads a moment of silence. #VegasStrong pic.twitter.com/I5biYqvy0F

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 Οκτωβρίου 2017