H απάντηση του Ουέστμπρουκ στα... γατάκια του Ντουράντ! (pic)

Τι όμορφα έχει ξεκινήσει πάλι η preseason στο ΝΒΑ...

Πριν καλά καλά αρχίσει η αγωνιστική δράση ο Κέβιν Ντουράντ φρόντισε, μέσω μιας άτυχης στιγμής του, να δημιουργήσει το πρώτο θέμα της χρονιάς. Μέσω ενός ψεύτικου λογαριασμού στο twitter μπήκε και υπερασπίστηκε τον εαυτό του σε κάποιον που του ασκούσε κριτική.

Μέσα στα διάφορα που είπε ανέφερε, «φαντάσου να έβγαζες τον Ρας (Ουέστμπρουκ) από την ομάδα, δες πόσο κακοί είναι. Ο KD δεν μπορεί να κερδίσει με αυτά τα γατάκια».

Μετά το χθεσινό πάντως παιχνίδι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ θέλησε να επαναφέρει με έμμεσο τρόπο το θέμα, φορώντας μπλούζα που έγραφε πάνω, «υιοθέτησε ένα γατάκι».

Φυσικά οι Αμερικάνοι βρήκαν την σύνδεση των δύο περιπτώσεων και άλλη μια... ωραία σεζόν ξεκινά στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

@SheaSerrano thought you might appreciate Brodie's postgame outfit.

cc: @royceyoung @FredKatz @ErikHorneOK pic.twitter.com/d60kqLQFlq

— JM (@mrjohnmichael) 8 Οκτωβρίου 2017