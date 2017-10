Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα των Σέλτικς ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο Uncle Drew καθάρισε τους Σίξερς στο ματς της preseason, αφού σημείωσε 21 πόντους με 5/7 τρίποντα σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Απολαύστε τα καλύτερα του

PTS for Kyrie Irving in the @celtics' road W! #NBAPreseason pic.twitter.com/Uq0KptjSIN

— NBA (@NBA) 7 Οκτωβρίου 2017