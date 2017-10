Σε σπουδαία βραδιά βρέθηκε ο Πολ Τζορτζ απέναντι στους Πέλικανς, βοηθώντας τους Θάντερ να φτάσουν στη νίκη.

Ο «PG13» κατάφερε να φορτώσει το αντίπαλο καλάθι με 24 πόντους, έχοντας 7/14 σουτ εντός πεδιάς, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Paul George drops 25 PTS on 7/14 shooting for the @okcthunder! #NBAPreseason pic.twitter.com/nXenGzb0qJ

— NBA (@NBA) 7 Οκτωβρίου 2017