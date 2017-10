Μεγάλη χαρά σε έναν μικρό φίλο των Καβαλίερς έδωσε ο Κάιρι Ίρβινγκ μετά το τέλος του αγώνα Σέλτικς-Σίξερς.

Ο «Uncle Drew» έκανε δώρο τα παπούτσια του στον πιτσιρικά, ο οποίος φορούσε τη φανέλα του Ίρβινγκ με το Νο.2 από τον καιρό που αγωνιζόταν στο Κλίβελαντ.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο

.@KyrieIrving gives his game-worn kicks to a young fan! #ThisIsWhyWePlay

(via @NBA) pic.twitter.com/7F25xXuraP

— NBA TV (@NBATV) 7 Οκτωβρίου 2017