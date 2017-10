Επέστρεψε με buzzer beater ο Giannis! (vids)

Ο Giannis είναι και πάλι εδώ! Ο Αντετοκούνμπο, έκανε το πολυαναμενόμενο come back στο φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς και ήδη τα πάει εξαιρετικά...

Σε εννέα λεπτά που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα, έχει καταφέρει να σημειώσει 14 πόντους, ενώ πέτυχε και ένα buzzer beater στο τέλος της πρώτης περιόδου...

The Greek Freak has 14 points in 9 minutes of action!! pic.twitter.com/0D1Z7YWhcD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 7, 2017