Ανάμεσα στους κορυφαίους ο Αντετοκούνμπο: Στην 7η θέση του «SLAM»! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ, μετά την περσινή του εκπληκτική σεζόν.

Το περιοδικό SLAM επιβεβαίωσε την παραπάνω πρόταση για άλλη μια φορά, αφού τον έβαλε στην 7η θέση του αφιερώματος του με τους 50 καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ. Αυτή είναι η υψηλότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ σε κατάταξη κορυφαίων παικτών από τα αμερικανικά Μέσα!

Ο «Greek Freak» παρουσιάζει τεράστια άνοδο στην κατάταξη του περιοδικού σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, καθώς εκτόξευσης του το 2015 βρέθηκε στο Νο. 49 και το 2016 στο Νο.26.

Μένει να δούμε αν φέτος μπορεί να μπει στην εξίσωση για τον ΜVP της regular season, μετά την περσινή συμμετοχή του στην βασική πεντάδα της Ανατολής στο All Star Game.

#SLAMTop50 No. 7: Giannis Antetokounmpo

Will the Greek Freak become the best player in the NBA one day? https://t.co/Ezxy3wpEML pic.twitter.com/abMimwVPgh

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 6 Οκτωβρίου 2017