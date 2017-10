Στην διάθεση του Μπαρτζώκα και ο Ρόμπινσον! (pics)

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την Χίμκι με τον Έλληνα προπονητή να υπολογίζει κανονικά πάνω του εν όψει της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Ο Ρόμπινσον θα πάρει θέση στη front line της ομάδας και αναμένεται να αποτελέσει μια βασική μονάδα στα χέρια του Μπαρτζώκα.

Δείτε το post της ρωσικής ομάδας για την πρώτη του προπόνηση

Today @Trobinson0 had first individual practice in Khimki under observation of head coach Georgios Bartzokas pic.twitter.com/NHEBhCFGfg

— BC Khimki (@Khimkibasket) 6 Οκτωβρίου 2017