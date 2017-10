O Λίλαρντ κυκλοφόρησε το άλμπουμ του και είναι εντυπωσιακό! (pics & vid)

Για αδρεναλίνη χωρίς όρια, παίξε νόμιμα live στοίχημα. (21+)!

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ λίγο πριν ξεκινήσει την σεζόν του στο ΝΒΑ με τους Μπλέιζερς κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του.

Ο παίκτης δεν έχει κρύψει την αδυναμία του στο τραγούδι και την ραπ μουσική και ήδη έχει καταφέρει να κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ με ραπ μουσική.

Με το όνομα «CONFIRMED» βγήκε ολόκληρο χθες και τα σχόλια που δέχεται είναι αποθεωτικά!

My 2nd album #CONFIRMED drops Friday on all major digital music platforms. The story behind the name and cover art: https://t.co/OSOJOOKTsp pic.twitter.com/YD1mn3MJbb

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 3 Οκτωβρίου 2017