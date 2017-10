Οι ξένοι παίκτες του Πανιωνίου (pics)

Ο Πανιώνιος είναι έτοιμος για την επιστροφή του στα «μεγάλα σαλόνια» και λίγο πριν την έναρξη της Basket League παρουσίασε τους ξένους παίκτες που έχουν ενισχύσει την ομάδα.

Πρόκειται για τους Σλάβεν Τσούπκοβιτς, Έιβερι Γούντσον, Έιβρι Χολμς, Έζιαν Χέντερσον, Κλιντ Στάιντλ και Τόνι Γουντς.

Η ανακοίνωση:

«Τους έξι ξένους παίκτες που θα ενισχύσουν την ομάδα του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League για την περίοδο 2017-2018, παρουσιάζει η ΚΑΕ, παραθέτοντας τα πλήρη βιογραφικά τους και την προηγούμενη καριέρα τους, μέχρι να φορέσουν την "κυανέρυθρη" φανέλα.

Αναλυτικά:

SLAVEN ČUPKOVIC

Personal information

Born June 23, 1988 (age 29)

Kraljevo, SFR Yugoslavia

Nationality Serbian

Listed height 2.07 m (6 ft 9 in)

Listed weight 105 kg (231 lb)

Career information

NBA draft 2010 / Undrafted

Playing career 2005–present

Career history

2005–2010 Mašinac Kraljevo

2010–2012 Napredak Kruševac

2012–2013 Rosa Radom

2013–2014 Sloga Kraljevo

2014 Kožuv

2014–2015 Aries Trikala

2015–2016 Aris Thessaloniki

2016–2017 Kymis

2017–present Panionios

AVERY WOODSON

Current Team: Panionios BC

Born: Dec 15, 1993 (23 years old)

Birthplace: Waynesboro, Mississippi (United States)

Nationality: United States

Height: 6-2 (188cm) Weight: 190 (86kg)

Season School

2012-13 Southeastern Louisiana

2013-14 East Mississippi CC

2014-15 Memphis

2015-16 Memphis

2016-17 Butler

AVRY HOLMES

Current Team: Panionios BC

Born: Feb 20, 1994 (23 years old)

Birthplace: Salem, Oregon (United States)

Nationality: United States

Height: 6-2 (188cm) Weight: 195 (88kg)

2012-13 San Francisco

2013-14 San Francisco

2014-15 N/A

2015-16 Clemson

2016-17 Clemson

ESIAN HENDERSON

Current Team: Panionios BC

Born: Jun 14, 1986 (31 years old)

Birthplace: Kansas City, Missouri (United States)

Nationality: United States

Height: 6-9 (206cm) Weight: 220 (100kg)

2011 Astrum Levice (Slovakia)

2012 ASU (Jordania)

2012 ZTE KK (Unkari)

2012 LF Basket Norrbotten (Ruotsi)

2013 Iowa Energy (D-liiga)

2014 MMCITÉ Brno (Tšekki)

2015 İstanbul DSİ SK (Turkki II)

2015–2016 Ferrara (Italia II)

2016 Tampereen Pyrintö (finland)

CLINT STEINDL

Current Team: Panionios BC

Position Small forward / Shooting guard

League Greek Basket League

Personal information

Born 15 March 1989 (age 28)

Mackay, Queensland

Nationality Australian

Listed height 201 cm (6 ft 7 in)

Listed weight 88 kg (194 lb)

Career information

College Saint Mary's (2008–2012)

NBA draft

2012 / Undrafted

Playing career 2012–present

Career history

2012–2014 Cairns Taipans

2014–2016 Townsville Crocodiles

2016–2017 Leuven Bears

2017–present Panionios

Career highlights and awards

• NBL Most Improved Player (2016)

TONY WOODS

Current Team: Panionios BC

Position Center

League Greek Basket League

Personal information

Born January 24, 1990 (age 27)

Rome, Georgia

Nationality American

Listed height 6 ft 11 in (2.11 m)

Listed weight 250 lb (113 kg)

Career information

High school Rome (Rome, Georgia)

College • Wake Forest (2008–2010)

• Oregon (2011–2013)

NBA draft

2013 / Undrafted

Playing career 2013–present

Career history

2013–2014 Nea Kifissia

2014 Energia Rovinari

2014–2015 Panionios

2015 APOEL

2015–2016 Apollon Patras

2017 Rilski Sportist

2017 Soles de Santo Domingo

2017-present Panionios»