Η FIBA μεταφέρει την ημέρα των αγώνων των «windows»

H FIBA παρουσίασε πρόσφατα στην Euroleague και τις 16 ομάδες της μια εναλλακτική πρόταση ως «συμβιβαστική λύση» σε ό,τι αφορά τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.

Σύμφωνα με αυτήν, η Euroleague καλείται να μεταφέρει όλα τα παιχνίδι της την Τρίτη (από Πέμπτη - Παρασκευή) και η FIBA θα μεταφέρει τους πρώτους αγώνες των προκριματικών την Παρασκευή (είχε αγώνες και την Πέμπτη) ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν κανονικά.

Η FIBA, λοιπόν, ενημέρωσε ότι όλοι οι αγώνες των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο μεταφέρονται την Παρασκευή.

The solution for EuroLeague players during November and February windows pic.twitter.com/O8UFb63XIU

— FIBA media (@FIBA_media) 26 Σεπτεμβρίου 2017

Η ανακοίνωση της FIBA

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA συνεδρίασε την Τρίτη (3/10) και αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια των "windows" Νοεμβρίου 2017 & Φεβρουαρίου 2018, όλοι οι αγώνες στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 μεταφέρονται από την Πέμπτη στην Παρασκευή. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από τη στιγμή που η FIBA παρουσίασε μια συμβιβαστική λύση στους προέδρους των 16 ομάδων που συμμετέχουν στην Euroleague και στην ECA τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη αλλαγή στο καλεντάρι της FIBA δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κλαμπ να παίζουν με τους καλύτερους παίκτες τους, επιτρέποντας παράλληλα στους παίκτες της Euroleague να ενισχύσουν τις εθνικές ομάδες τους. Η FIBA δουλεύει στενά με τις εθνικές ομοσπονδίες σε αυτό το πλαίσιο».

Το gazzetta.gr παρουσίασε αναλυτικά πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα εφόσον υλοποιηθεί η τελευταία πρόταση της FIBA σε ό,τι αφορά τους εν δυνάμει Ευρωπαίους διεθνείς των ομάδων με συμβόλαιο τύπου Α', που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και των συλλόγων τους.