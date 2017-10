Κύπελλο Μπάσκετ, Αρης – ΠΑΟΚ, ώρα 19:00. (21+)!

Συνεχίζουν να μοιράζουν θέαμα οι Κλίπερς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες έβγαλε μια εντυπωσιακή φάση στο ματς με τους Ράπτορς, δείχνοντας πόσο απολαυστικοί θα είναι κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Τέοντοσιτς βρήκε με ασίστ πίσω από την πλάτη τον Μπέβερλι, ο οποίος ύψωσε για τον Τζόρνταν που κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Καναδών.

Απολαύστε

