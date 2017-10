Ένα μικρό δείγμα του τι θα ακολουθήσει στην regular season έδειξε ο Κρις Πολ κόντρα στους Θάντερ.

O «CP3» μοίρασε 7 ασίστ στους συμπαίκτες, ενώ ξεχώρισαν δύο από αυτές που φάνηκε σαν να είχε... μάτια στην πλάτη.

Οι Μπα Α Μούτε και Ράιαν Άντερσον τον ευχαριστούν!

Απολαύστε τον

We see you @CP3. pic.twitter.com/X0bRoffzoI

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 Οκτωβρίου 2017