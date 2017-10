Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, έγραψε:

«Όλες οι προσευχές στις οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στους πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας».

Prayers to the family's lost in the shooting in Vegas!!!

— Nick Calathes (@Nick_Calathes15) 2 Οκτωβρίου 2017