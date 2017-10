Με ενωμένα τα χέρια οι παίκτες του ΝΒΑ στην ανάκρουση του ύμνου! (pics & vid)

Τόσο στην Χαβάη όπου διεξήχθη η αναμέτρηση της preaseason μεταξύ Κλίπερς-Ράπτορς, όσο και στη Φλόριντα όπου αγωνίστηκαν οι Χιτ με τους Χοκς, οι παίκτες των ομάδων στάθηκαν όρθιοι στον εθνικό ύμνο, με τα χέρια τους ενωμένα.

Ουσιαστικά ακολούθησαν τις οδηγίες του κομισάριου του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος είχε ζητήσει από όλους τους παίκτες του ΝΒΑ να μην προβούν σε κάποια κίνηση και να μείνουν στις θέσεις του κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης.

Clippers and Raptors both lock arms during playing of national anthem and Canadian Anthem pic.twitter.com/TybJEDAvq7

"We want our players to absolutely have a voice... and we encourage our guys to express themselves in the right way." - Coach Spoelstra pic.twitter.com/nRDvMXR3Me

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 1 Οκτωβρίου 2017