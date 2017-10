Ο Σέρβος γκαρντ άρχισε τα... μαγικά του στο πρώτο ματς της preaseason για τους Κλίπερς μοιράζοντας οκτώ ασίστ στους συμπαίκτες του.

Φυσικά έκλεψε την παράσταση η alley-oop πάσα στον ΝτιΆντρε Τζόρνταν και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού.

