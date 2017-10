Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θρηνεί τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, Τσαρλς.

Οι Μπακς είναι στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, ενώ ο Tζέισον Κιντ είπε ότι όλοι στην ομάδα νοιάζονται γι αυτόν αλλά και την οικογένειά του.

Οι δηλώσεις του προπονητή των «ελαφιών»:

"We have great guys, they are all concerned about Giannis and his family...everybody wants to help. That's what it means to be a Buck." pic.twitter.com/KLowK1JlIG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 1, 2017