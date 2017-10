Πορζίνγκις: «Αν θέλει ο Καρμέλο να προσέχω την Rolls Royce του, το κάνω με χαρά» (vid)

Ο Καρμέλο Άντονι πλέον είναι κάτοικος Οκλαχόμα και ο Λετονός φόργουορντ των Νικς θέλησε να τον αποχαιρετήσει.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ανέφερε πως, «θέλω να ευχαριστήσω τον Καρμέλο για όσα έκανε για μένα τα τελευταία δύο χρόνια. με βοήθησε σε πολλά πράγματα εντός κι εκτός παρκέ και θα του είμαι ευγνώμων για αυτό. Αν θέλει α του επιστρέψω τις χάρες που μου έκανε με χαρά μου θα προσέχω την Rolls Royce του αν το θέλει».

