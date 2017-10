Ρόμπερτς: «Στις εκθέσεις του σχολείου έγραφα πως θα γίνω παίκτης του ΝΒΑ»!

Μετά την θητεία του στο Ισραήλ, στην Γερμανία και το πέρασμά του στο ΝΒΑ, ο Μπράιαν Ρόμπερτς ήρθε στην Ελλάδα για να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο 31χρονος γκαρντ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα των «ερυθρολεύκων» για το όνειρο που είχε από μικρό παιδί να γίνει παίκτης του ΝΒΑ, τον δύσκολο δρόμο μέχρι εκεί και το συναίσθημα όταν έπαιξε δίπλα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, την πορεία του στο μπάσκετ, την πρόταση από τον Ολυμπιακό και το πρώτο διάστημά του στην χώρα μας.

«Γεννήθηκα στο Τολέντο Οχάιο. Άρχισα να παίζω μπάσκετ λόγω του μεγαλύτερου αδελφού μου και της μεγαλύτερης αδελφής μου. Έπαιζαν μπάσκετ και εγώ μεγάλωσα παρακολουθώντας τους. Πιο συγκεκριμένα έχω έναν αδελφό και δύο αδελφές. Εγώ είμαι το μωρό της οικογενείας. Θυμάμαι πως στο δημοτικό στις εκθέσεις με θέμα 'τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;' πάντα έγραφα παίκτης του ΝΒΑ! Από τότε το είχα στο μυαλό μου και δούλεψα πάνω σε αυτό. Ευτυχώς ήμουν αρκετά τυχερός για να πετύχω τον στόχο μου», είπε αρχικά.

Έπειτα αποκάλυψε πως το γεγονός ότι δεν έγινε draft το 2008 δεν του έβαλε φρένο στα όνειρα: «Δεν είχα επιλεγεί στο ντραφτ και παρότι απογοητεύτηκα τότε αρκετά, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου να εγκαταλείψω το όνειρό μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή που με ανάγκασε να ακολουθήσω έναν διαφορετικό δρόμο. Χρειάστηκε να δουλέψω ακόμη πιο σκληρά για να φτάσω στο ΝΒΑ και αυτό το έκανε ακόμη πιο ξεχωριστό. Επίσης το ό,τι χρειάστηκε να δουλέψω τόσο σκληρά μου έκανε καλό γιατί βελτιώθηκε πολύ το παιχνίδι μου. Ένιωσα καλά όταν έπαιξα σε υψηλό επίπεδο και ένιωσα ακόμη καλύτερα όταν έπαιξα στο υψηλότερο».

Για τις θητείες του σε Ισραήλ, Γερμανία και ΝΒΑ υποστήριξε: «Η αλήθεια είναι πως πριν πάω στο Ισραήλ ήμουν λίγο νευρικός λόγω των όσων έβλεπα στις ειδήσεις. Αλλά διαπίστωσα πως είναι μια όμορφη χώρα, οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί και δεν ένιωσα ούτε μία στιγμή πως κινδύνευα όσο ήμουν εκεί. Ήταν ένας καλός πρώτος χρόνος. Μετά πήγα στην Γερμανία και το 2012 πέτυχα στον στόχο μου. Όταν κατάφερα να παίξω στο ΝΒΑ ήταν πραγματικά κάτι το απίστευτο. Θυμάμαι στους πρώτους αγώνες, ένας εκ των οποίων ήταν με τους Μαϊάμι Χιτ που είχαν τους ΛεΜπρον Τζέιμς, Ντουέιν Γουέιντ, Κρις Μπος, ήμουν στο παρκέ και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έλεγα στον εαυτό μου 'είμαι πραγματικά εδώ! Αυτό είναι!". Βέβαια όλα αυτά δεν τα εκλαμβάνω ποτέ ως δεδομένα. Το ταξίδι μέχρι να φτάσω εκεί ήταν πραγματικά ξεχωριστό».

Για την πρόταση του Ολυμπιακού τόνισε: «Μετά την πρόταση του Ολυμπιακού θα μπορούσα να περιμένω λίγο περισσότερο για να εξετάσω τις προοπτικές μου στο ΝΒΑ, όμως, δεν ήθελα να το κάνω. Απάντησα θετικά γιατί οι άνθρωποι της ομάδας με έκαναν να αισθανθώ όμορφα. Και επίσης, σκέφτηκα πως ναι θα πάω εκεί, θα ζήσω σε μια όμορφη πόλη όπως είναι η Αθήνα και θα μπορέσω να πανηγυρίσω επιτυχίες με τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής όλα έχουν πάει πολύ καλά. Ήταν ένας σπουδαίος μήνας και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Στόχος μου είναι να κερδίσουμε όσους περισσότερους τίτλους γίνεται αν όχι όλους. Το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα και φυσικά την Ευρωλίγκα. Αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε τώρα. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το πως θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με την μέρα και η δουλειά μας θα μας φέρει εκεί που θέλουμε και αξίζουμε».

Για την Ελλάδα συμπλήρωσε: «Λατρεύω τον καιρό, λατρεύω τα ωραία εστιατόρια και σίγουρα λατρεύω την μπουγάτσα! Δεν είμαι εδώ τόσο πολύ καιρό για να ανακαλύψω κάτι αρνητικό. Όλα μου φαίνονται ωραία! Είμαι εδώ με την οικογένειά μου. Την γυναίκα μου, τα τρία μας παιδιά, Αλάνα, Κόουλ και Έιβα και τον σκύλο μας. Είμαστε όλο το... πλήρωμα εδώ και άπαντες απολαμβάνουν την διαμονή τους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πολύ όμορφο σπίτι και όλα είναι υπέροχα».

Τέλος, πρόσθεσε: «Προς το παρόν και όπως συνήθως συμβαίνει το πρώτο χρονικό διάστημα, οι ξένοι παίκτες νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Αλλά τώρα που επέστρεψαν και οι διεθνείς, αρχίζουμε να γνωριζόμαστε και να δενόμαστε... Όσον αφορά στον πιο αστείο συμπαίκτη μου, θα έλεγα πως είναι ο Χόλις. Και αυτό γιατί είναι η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη και όλη την ώρα αναρωτιέται: 'γιατί αυτό το κάνουν έτσι; γιατί το άλλο αλλιώς;'. Έχει συνέχεια κάποια απορία και είναι πολύ αστείο».

Όσο για το μότο του; «Live life and do right (Ζήσε την ζωή και κάνε το σωστό)».