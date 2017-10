Τρέλανε κόσμο ο Κούζμα και πήρε το χειροκρότημα του Μάτζικ Τζόνσον! (vids)

Μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε, αλλά ο Κούζμα συγκέντρωσε πολλά βλέμματα πάνω του με την εμφάνισή του.

Ο 22χρονος rookie των Λέικερς μέτρησε κόντρα στους Γουλβς 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, σε 26 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Μάτζικ Τζόνσον δεν μπόρεσε, παρά να χαρεί για την εμφάνιση του νέου του παίκτη, τον οποίο και χειροκρότησε θερμά.

Δείτε τα καλύτερά του στιγμιότυπα!

HIGHLIGHTS: Kyle Kuzma led the lakers in scoring with 19, but they fall to the Timberwolves 108-99 pic.twitter.com/kNQfGbwuHv

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 Οκτωβρίου 2017